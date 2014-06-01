إعمار: وحدة مراكز التسوق تحصل على قرض إسلامي 1.5 مليار دولار

دبي أول يونيو حزيران (رويترز) - قالت إعمار العقارية اليوم الأحد إن وحدتها مجموعة إعمار مولز جمعت 1.5 مليار دولار قرضا إسلاميا من كونسورتيوم بنوك محلية لضبط هيكل رأس المال لديها قبيل إدراج مزمع للوحدة.

وأضافت إعمار التي مقرها دبي أن القرض يسدد على سبع سنوات بمعدل ربج 1.75 بالمئة فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور).

كانت رويترز قالت يوم الخميس إن القرض مقدم بحصص متساوية من ثلاثة بنوك من دبي هي بنك دبي الإسلامي وبنك المشرق وبنك نور إضافة إلى بنكين من أبوظبي هما بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني.

ولم تذكر إعمار في بيانها أسماء البنوك المشاركة.

كانت إعمار قالت الأسبوع الماضي إنها تخطط لإدراج 25 بالمئة من أسهم مجموعة إعمار مولز في بورصة دبي في طرح من المتوقع أن تبلغ قيمته نحو ثمانية إلى تسعة مليارات درهم (2.18-2.45 مليار دولار).