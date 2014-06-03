مقدمة 1-التطوير والاستثمار السياحي أبوظبي ترتب تمويلا لسداد سندات في 2014

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أبوظبي 3 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة التطوير والاستثمار السياحي المملوكة لحكومة أبوظبي إنها حصلت على تمويل كامل لسداد سندات بملياري دولار تستحق هذا العام.

ولدى الشركة التي تبني فرعا لمتحف اللوفر في أبوظبي وآخر لمتحف جوجنهايم سندات تقليدية بمليار جنيه تسدد في الثاني من يوليو تموز وصكوك بالقيمة ذاتها تستحق في أكتوبر تشرين الأول.

كانت الشركة أعلنت أمس الاثنين تقلص خسائرها في 2013.

وقالت في بيان لرويترز إنها انتهت من أنشطة إعادة التمويل لتجنيب الشركة والمساهمين أي مخاطر بخصوص الديون المستحقة.

وأضافت أن إعادة التمويل سمحت للشركة بتمديد آجال ديونها بدرجة كبيرة والاستفادة من تدني أسعار التمويل إلى مستويات قياسية منخفضة لكنها لم تذكر تفاصيل.

وتعمد شركات إماراتية عديدة إلى إعادة تمويل الديون للاستفادة من مناخ انخفاض أسعار الفائدة وتحسن ثقة الشركات الإماراتية بعد أزمة الائتمان العالمية.

كانت شركة التطوير والاستثمار السياحي قالت في تقريرها المالي لعام 2013 إنها حصلت على قرض من بنك محلي لإعادة سداد سندات تستحق في يوليو تموز.