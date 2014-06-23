مصرف الهلال في أبوظبي يعتزم إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار

دبي 23 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وثيقة لمرتبي إصدار إن مصرف الهلال في أبوظبي يعتزم جمع 500 مليون دولار من إصدار لسندات إسلامية (صكوك) بهدف زيادة رأس المال.

ومن المتوقع أن يكون تسعير الصفقة في حدود ستة بالمئة. وهذه الصكوك مستديمة ولكن يمكن للمصرف إعادة شرائها بعد العام الخامس.

وذكرت الوثيقة أن قيمة دفاتر الطلبات للإصدار تبلغ حاليا نحو مليار دولار.

وتهدف هذه الصكوك إلى زيادة رأس المال من المستوى الأول أو رأس المال الأساسي.

ولم تحدد الوثيقة إطارا زمنيا لاستكمال الإصدار لكن مصدرا بالسوق قال لخدمة آي.إف.آر التابعة لتومسون رويترز إن من المتوقع أن يكون التسعير غدا الثلاثاء.

واختار المصرف الإسلامي نفسه وسيتي جروب والإمارات دبي الوطني واتش.إس.بي.سي وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.