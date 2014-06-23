مقدمة 1-مصرف الهلال في أبوظبي يعتزم إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار

(لإضافة تعديل التسعير)

دبي 23 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وثيقة لمرتبي إصدار اليوم الإثنين إن مصرف الهلال في أبوظبي يعتزم جمع 500 مليون دولار من إصدار سندات إسلامية (صكوك) بهدف تعزيز رأس المال مع تقليص نطاق التسعير قبيل استكمال الاصدار غدا الثلاثاء نظرا للطلب من المستثمرين.

وقالت الوثيقة إن تلك الصكوك مستديمة ولكن يمكن للمصرف إعادة شرائها بعد العام الخامس وتم تعديل التسعير مساء اليوم الاثنين ليكون حول 5.75 في المئة. ويدخل هذا في نطاق السعر الاسترشادي الذي تم تحديده في وقت سابق اليوم عند ستة في المئة.

وتابعت الوثيقة أن طلبات الاكتتاب في الإصدار الذي سيدعم رأس المال من المستوى الأول أو رأس المال الأساسي تجاوزت ثلاثة مليارات دولار مضيفة أنه برغم هذا الإقبال فإن حجم الإصدار لن يزيد.

واختار المصرف الإسلامي نفسه وسيتي جروب والإمارات دبي الوطني واتش.إس.بي.سي وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.