مصرفيون:إمارة الشارقة تعتزم طرح صكوك لأول مرة

من ابيناف رامنارايان

لندن 8 يوليو تموز (رويترز) - قال ثلاثة مصرفيون إن إمارة الشارقة تعتزم دخول سوق السندات الدولية لأول مرة من خلال طرح صكوك.

وقال المصرفيون المطلعون على الأمر ان شائعات تتردد عن تكليف الشارقة مصارف بترتيب الصفقة وقد تطرح الصكوك قريبا في سبتمبر ايلول.

ولم يسبق للشارقة طرح صكوك في السوق الدولية ولكن مصرف الشارقة الإسلامي طرح اصدارين الأول بقيمة 400 مليون دولار وعائد 4.715 بالمئة يستحق في عام 2016 والثاني بقيمة 500 مليون دولار وعائد 2.95 يستحق في عام 2018.

وستصبح الشارقة رابع إمارة إماراتية تطرح سندات بعد أبوظبي ودبي ورأس الخيمة. وقال المصرفيون ان رأس الخيمة طرحت ثلاثة اصدارات صكوك وربما تكون الأقرب للمقارنة مع الشارقة.

وقال مصرفي متخصص في أسواق الدين يعمل في دبي "ثمة أوجه تشابه فهما اماراتان ضمن دولة الامارات العربية المتحدة تحملان نفس التصنيف وتجد وكالات التصنيف مبعثا للارتياح بسبب الدعم المقدم لهما من الاتحاد لاسيما أبوظبي."

وحصلت الاماراتان عل منح تنمية من سلطات أبوظبي وجهت لمشروعات بنية تحتية مثل تطوير شبكة الطرق.