صافي ربح أبوظبي الإسلامي يقفز 22.6% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

أبوظبي 20 يوليو تموز (رويترز) - تجاوز مصرف أبوظبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي في الإمارة توقعات المحللين اليوم الأحد بإعلانه عن قفزة 22.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.

وحقق البنك الذي نال في مايو أيار الموافقة التنظيمية على شراء جانب كبير من أنشطة التجزئة لباركليز في الإمارات العربية المتحدة ربحا صافيا بلغ 454.8 مليون درهم (123.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 371 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2013.

وفي وقت سابق هذا الشهر توقع ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 406 ملايين درهم في المتوسط.