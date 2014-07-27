وطنية للتكافل أبوظبي: مساهمون يبيعون حصص أغلبية
دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - قالت وطنية للتاكافل المدرجة في أبوظبي اليوم الأحد إن مساهمين اتفقوا على بيع حصص أغلبية إلى مستثمرين استراتيجيين من منطقة الخليج لكنها لم تفصح عن هوية الأطراف البائعة أو المشترية.
وقالت وطنية في إشعار مقتضب للبورصة إن الصفقة تتطلب موافقة الجهات التنظيمية. ولم تذكر قيمة الصفقة ولا حجم الحصة المباعة.
ومن بين مساهمي وطنية مجلس أبوظبي للاستثمار ومصرف عجمان وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ويملكون حوالي 15.75 بالمئة من الشركة.
وهذه ثاني عملية استحواذ يعلن عنها في الأسبوع الأخير وتشمل شركة تأمين مدرجة في أبوظبي بعد أن قال بنك رأس الخيمة الوطني يوم الخميس إنه يتطلع إلى شراء حصة أغلبية في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين بمقابل لم يكشف عنه. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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