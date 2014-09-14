مينا للبنية التحتية تتطلع لدخول تركيا بصندوق إسلامي قيمته 500 مليون دولار

كوالالمبور 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - تخطط شركة مينا للبنية التحتية المتخصصة في الاستثمار المباشر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدخول السوق التركية للمرة الأولى العام المقبل.

وتعتزم الشركة المملوكة لكل من فجر كابيتال في دبي والواحة كابيتال في أبوظبي وبنك اتش.اس.بي.سي جمع 500 مليون دولار لصندوقها الثاني المتوافق مع الشريعة الإسلامية وهو صندوق مينا للبنية التحتية 2 الذي سيركز في الأساس على الاستثمار في شركات الطاقة والبنية التحتية بمنطقة الخليج وتركيا.

وقال جيرونيمو رورا الرئيس التنفيذي للشركة عن الاقتصاد التركي "يوجد الكثير من الأعمال التي يمكن القيام بها هناك في مجالات الطاقة وتوليد الكهرباء والنقل والبنية الأساسية الاجتماعية."

وأضاف "من بين العوامل الأساسية للنجاح إيجاد الشريك المناسب. هناك عدد من الشركات العملاقة المحلية المتنوعة التي تتبنى استراتيجيات جيدة."

وحددت الشركة أربع صفقات محتملة في تركيا التي ستستثمر فيها ما يصل إلى 20 بالمئة من إجمالي حجم صندوقها.

وحكومات ماليزيا وأبوظبي وبروناي من بين المساهمين في فجر كابيتال التي تدير الصندوق الثاني مع الواحة كابيتال.

وقال إقبال خان الرئيس التنفيذي لشركة فجر كابيتال "يلعب التمويل الإسلامي دورا يزداد أهمية في تمويل مشروعات البنية التحتية الواسعة النطاق."

وأضاف "تميز التمويل الإسلامي يتيح للمستثمرين التقليديين المشاركة أيضا في تمويل البنى التحتية وهو ما يجعله خيار تمويل شاملا ذا جاذبية أوسع."