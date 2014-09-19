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مؤسسة التمويل الدولية تأخذ 15% في بنك الفلاح الباكستاني

Fri Sep 19, 2014 5:49am GMT
 
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19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بنك الفلاح الباكستاني في بيان إن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ستأخذ 15 بالمئة من رأس المال المدفوع للبنك.

وبموجب الاتفاق الذي مازال يتطلب موافقة الجهات التنظيمية يصدر بنك الفلاح أسهما لمؤسسة التمويل قيمتها 28 روبية للسهم وستحوز المؤسسة خيارا لشراء خمسة بالمئة إضافية قبل نهاية العام. ولم يذكر البيان القيمة النقدية للصفقة.

تأسس بنك الفلاح الذي مقره كراتشي عام 1992 وهو سادس أكبر بنوك باكستان ويدير ثاني أكبر نشاط مصرفي إسلامي في البلاد.

كان البنك المركزي الباكستاني سمح في مايو أيار لمؤسسة التمويل الدولية بإجراء الفحص الفني على بنك الفلاح الذي تملكه وتديره مجموعة أبوظبي التي يسيطر عليها عضو بالأسرة الحاكمة الإمارة.

وتقدم المؤسسة الخدمات الاستثمارية والاستشارية لبنك الفلاح منذ 2007 وفي ابريل نيسان أطلقت المؤسستان مبادرة مشتركة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بلغت أصول البنك 672.5 مليار روبية (6.6 مليار دولار) في يونيو حزيران ويبلغ رأس المال المدفوع 13.5 مليار روبية. ويعمل البنك في أفغانستان وبنجلادش والبحرين وله مكتب تمثيلي في الإمارات العربية المتحدة.

(الدولار = 102.6500 روبية باكستانية) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 