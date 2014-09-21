مقدمة 2-مركز دبي المالي يطرح صكوكا بقيمة 700 مليون دولار بنهاية أكتوبر

(لإضافة تفاصيل)

من مارتن دوكوبيل

دبي 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير اليوم الأحد إن دي.آي.اف.سي للاستثمار الذراع الاستثمارية للشركة التي تدير المنطقة المالية الحرة لدبي تسعى لجمع ما يصل إلى 700 مليون دولار عن طريق إصدار صكوك لسداد ديون قائمة وتمويل مشروع عقاري.

وتأتي الصكوك الأولى للشركة منذ 2007 في وقت يعكف فيه عدد من الكيانات المملوكة لحكومة دبي على تدبير السيولة في السوق للاستفادة من تدني تكلفة الاقتراض وتحسن الأوضاع الاقتصادية للإمارة.

وتبدى ذلك في حالة مركز دبي المالي العالمي في ارتفاع معدلات الإشغال بمبانيه الأساسية مما يشجع على توسيع المنطقة وهو ما تستخدم السيولة الجديدة لتمويله.

وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس سلطة المركز للصحفيين خلال مناسبة إعلامية إن الشركة تريد إتمام العملية التي تأخذ هيكل الإجارة بنهاية أكتوبر تشرين الأول.

وقال إن العملية في مراحلها الأخيرة.

وبذلك ينضم مركز دبي المالي العالمي إلى الكيانات الشبه الحكومية التي تعمل على جمع التمويل مثل ألمنيوم دبي ومراس القابضة وتيكوم للاستثمارات.