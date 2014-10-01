بنك الفجيرة الوطني يبدأ طرح منتجات إسلامية

دبي أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الفجيرة الوطني اليوم الأربعاء إنه بدأ في تقديم منتجات مصرفية للأفراد تتوافق مع الشريعة الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي يهدف فيه البنك للاستفادة من ارتفاع الطلب على التمويل الإسلامي.

ونمت البنوك الإسلامية بوتيرة أسرع من نظيرتها التقليدية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة وإن كان هذا الفارق في النمو يتقلص في بعض الأسواق مثل قطر.

وجذب نمو التمويل الإسلامي اهتمام دول لا تتبنى مثل هذا النظام إذ انضمت لوكسمبورج هذا الأسبوع إلى بريطانيا وهونج كونج وجنوب أفريقيا في إصدار أول صكوك سيادية.

وقال بنك الفجيرة في بيان إنه سيقدم منتجات مصرفية للأفراد تتوافق مع مبادئ الشريعة من خلال شبكة فروعه ويعتزم توسيع نطاق خدماته الإسلامية ليشمل الخدمات المصرفية التجارية.