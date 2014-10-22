Wed 9 Aug 2017 | 14:13 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

بيان: صافي ربح دبي الإسلامي ينمو 55.7% في الربع/3

Wed Oct 22, 2014 7:44am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك دبي الإسلامي اليوم الأربعاء نمو صافي ربح الربع الثالث من العام بنسبة 55.7 بالمئة.

وقال أكبر بنك إسلامي في الإمارات في بيان لبورصة دبي إنه حقق 676.8 مليون درهم (184.3 مليون دولار) ربحا صافيا عائدا للمساهمين في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول صعودا من 434.8 مليون في الفترة المقابلة من 2013.

كان متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 659.5 مليون درهم.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 