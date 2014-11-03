دي.آي.إف.سي للاستثمار في دبي تعلن السعر الاسترشادي الأولي لإصدار صكوك

دبي 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار لوحدة دي.آي.إف.سي للاستثمار الذراع الاستثمارية لمركز دبي المالي العالمي إن الوحدة تهدف لتسعير إصدار صكوك بالحجم القياسي لأجل عشر سنوات في وقت لاحق هذا الأسبوع عقب إعلان السعر الاسترشادي الأولي.

وذكرت الوثيقة أن الشركة تنوي حاليا تسعير الصكوك المقومة بالدولار عند نحو مئتي نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وعادة ما لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

ويتولى ترتيب الإصدار بنوك دبي الإسلامي ونور والإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد بعد لقاءات مع عدد من مستثمري أدوات الدخل الثابت في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والتي من المقرر اختتامها اليوم الاثنين.