دراسة: البنوك الإسلامية تنمو لكن قد لا تكسب موطئ قدم عالميا

من برناردو فيزكاينو

2 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت إي.واي الاستشارية في تقرير اليوم الثلاثاء إن البنوك الإسلامية تنمو أسرع من نظيرتها التقليدية لكنها تركز على عدد قليل من الأسواق الأساسية وقد تفوتها الفرصة لكسب موطئ قدم عالمي.

وقال التقرير إن البنوك الإسلامية في ستة أسواق أساسية هي قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا حازت 625 مليار دولار في نهاية 2013 بما يعادل 80 بالمئة من سوق التمويل الإسلامي العالمية.

وتزيد النسبة إلى 95 بالمئة عند حساب البحرين وباكستان والكويت. ولا تشمل التقديرات إيران التي تنتهج نموذجا متفردا للتمويل الإسلامي.

ويتوقع التقرير أن يصل إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الأسواق الست الرئيسية إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2019 مدعوما بنمو أسرع 1.9 مرة من نمو البنوك التقليدية على مدى الفترة من 2009 إلى 2013.

وقال أشعر ناظم المدير بمركز البنوك الإسلامية العالمي في إي.واي إن الأسواق الست الرئيسية أصبحت تشكل 82 بالمئة من القطاع العالمي وإن النسبة مرشحة للزيادة.

وقال "مع تنامي قوة الدفع في المراكز كثيفة السكان مثل تركيا وماليزيا ومع استمرار تحول البنوك السعودية إلى العمل بأحكام الشريعة فإننا نتوقع أن تبلغ الحصة السوقية ما بين 80 و90 بالمئة من السوق العالمية."

وفي الأسواق الأخرى من المتوقع أن يحقق القطاع بعض المكاسب في مصر وباكستان ودول شمال افريقيا مثل تونس والجزائر والمغرب حسبما ذكر ناظم.