الرئيس التنفيذي لدبي الإسلامي يستهدف نمو القروض بين 15-20% في 2015

دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي اليوم الأحد إن البنك يستهدف نمو القروض بين 15 و20 بالمئة في 2015 ويتوقع استقرار ربحية أنشطة الاقراض عند نفس مستواها العام الماضي.

كما صرح الرئيس التنفيذي لأكبر بنك إسلامي في الإمارات للصحفيين أنه يأمل خفض نسبة القروض المتعثرة لاجمالي محفظة القروض إلى 6 بالمئة في العام المقبل مقارنة مع 8 بالمئة في نهاية 2014. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)