مقدمة 1-أبوظبي الإسلامي يتطلع إلى تعزيز رأس المال بعد زيادة الربح في الربع/4

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أبوظبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد إنه يخطط لتعزيز قاعدة رأس المال للمساهمة في دعم نموه في المستقبل بعدما جنب مخصصات أقل لتغطية الديون المتعثرة وهو ما ساعده على تحقيق زيادة بلغت 19.3 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.

وأعلنت البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة عن نتائج أعمال قوية حتى الآن وسجلت بنوك أرباحا مرتفعة بدعم من أوضاع اقتصادية محلية قوية.

وبدأت البنوك تتطلع أيضا إلى تعزيز احتياطياتها بعد فترة شهدت ارتفاع نمو الإقراض. وباع بنك دبي الإسلامي صكوكا لتعزيز رأس المال في وقت سابق هذا الشهر بينما ينتظر بنك المشرق موافقة المساهمين قبل بيع سندات لتعزيز رأس المال من المستوى الثاني أو رأس المال التكميلي.

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي في بيان النتائج "يعتزم المصرف تعزيز رأسماله إلى مستوى يدعم استدامة نموه وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية" مضيفا أن المعدلات لا تزال أعلى من الحد الأدنى الذي وضعه مصرف الإمارات المركزي.

وفي نهاية 2014 بلغ المستوى الأول لرأس المال أو رأس المال الأساسي لمصرف أبوظبي الإسلامي 13.87 في المئة بينما بلغ معدل كفاية رأس المال - وهو خليط من المستوى الأول والثاني لرأس المال - 14.36 في المئة. ويطلب المصرف المركزي ثمانية في المئة و12 في المئة على الترتيب.

وقال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي إن المصرف سيتخذ ما يلزم من إجراءات ومن بينها تجنيب مزيد من الأرباح لتعزيز رأسماله.

واقترح مجلس إدارة المصرف توزيعات أرباح سنوية بواقع 0.2334 درهم للسهم. ووزع المصرف أرباحا نقدية بواقع 0.24 درهم للسهم عن عام 2013 وفقا لبيانات تومسون رويترز.