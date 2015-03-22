ابيكورب توقع قرضا إسلاميا بقيمة 950 مليون دولار لتمويل استثمارات

دبي 22 مارس آذار (رويترز) - قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) في بيان اليوم الأحد إنها وقعت على تسهيل ائتماني إسلامي من جزئين بقيمة 950 مليون دولار لتمويل استثمارات بمشروعات للطاقة في المنطقة.