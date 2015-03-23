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إمارة رأس الخيمة قد تسعر صكوكا دولارية عشرية غدا الثلاثاء

Mon Mar 23, 2015 10:51am GMT
 
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دبي 23 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار لإمارة رأس الخيمة إن الإمارة فتحت باب الاكتتاب في إصدارها المحتمل لصكوك مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات قد تسعرها غدا الثلاثاء.

ويتولى مصرف الهلال وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني ترتيب لقاءات مع المستثمرين تختتم في لندن اليوم الاثنين.

وتندر إصدارات إمارة رأس الخيمة رابع أكبر الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ تتمتع الإمارة بفوائض قوية في الموازنة منذ عام 2009 بفضل مشروعات بناء تقودها الحكومة وتوسعة قطاع السياحة.

وتخطط رأس الخيمة لإصدار بالحجم القياسي والذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 