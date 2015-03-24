المركزي الإماراتي يوسع نطاق تمويل البنوك الإسلامية
دبي 24 مارس آذار (رويترز) - قال مصرف الإمارات المركزي إنه سييسر على البنوك الإسلامية الحصول على سيولة منه من خلال توسيع نطاق الضمانات المؤهلة لتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان.
وقال المركزي في بيان اليوم الثلاثاء إنه سيتسنى للبنوك الإسلامية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشكل نحو ربع الأصول المصرفية في الدولة من الأول من أبريل نيسان الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن طريق إيداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات ضمن إطار تسهيلات الإقراض الحدي.
وأضاف "سيقوم المصرف المركزي إعتبارا من الأول من أبريل 2015 بتوسيع نطاق الضمانات المؤهلة لتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان لتشمل أوراقا مالية أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بجانب شهادات الإيداع الإسلامية الصادرة عن المصرف المركزي."
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
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