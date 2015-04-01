دبي الإسلامي يقدم عرضا نقديا لشراء بقية أسهم شركة تمويل
دبي أول أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي أكبر مصرف إسلامي في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء إنه قدم عرضا لشراء الأسهم المتبقية في وحدته تمويل للرهن العقاري بسعر 1.25 درهم للسهم نقدا.
وسيظل العرض ساريا لمدة شهر حتى 30 أبريل نيسان.
وقال دبي الإسلامي إنه يملك حاليا حصة نسبتها 86.5 بالمئة من شركة تمويل ويسعى لشراء الحصة المتبقية البالغة 13.5 بالمئة.
واشترى البنك حصة نسبتها 57.33 بالمئة في عام 2010 في خطوة أنقذت شركة التمويل العقاري التي كانت تواجه صعوبات إبان أزمة سوق العقارات في دبي. وفي يناير كانون الثاني 2013 وافق مجلس إدارة البنك على خطط للاستحواذ الكامل على تمويل.
(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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