مقدمة 1-أبوظبي الإسلامي يخطط لاستحواذات في 2016 ويتطلع إلى آسيا والشرق الأوسط

(لإضافة تفاصيل)

من توم أرنولد

دبي 6 يوليو تموز (رويترز) - قال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي إن البنك الذي أخفق في محاولته للاستحواذ على أنشطة التجزئة المصرفية لسيتي جروب في مصر يستهدف استحواذات في 2016 في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف المحمود أن المصرف يتطلع إلى فرص في ماليزيا وإندونيسيا والجزائر والأردن والمغرب رغم أن الفترة المتبقية من العام ليست الوقت المناسب لإبرام صفقات لأسباب عدة من بينها نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بوتيرة أبطأ.

وقال المحمود للصحفيين في مناسبة إعلامية إن المصرف يتطلع لإبرام صفقات خلال عام 2016.

وتخطط عدة بنوك إماراتية للتوسع في الخارج نظرا للمنافسة الشديدة في سوقها المحلية.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي من بين المتقدمين بعروض للاستحواذ على أنشطة التجزئة المصرفية لسيتي جروب في مصر. وفاز بالصفقة البنك التجاري الدولي في مصر.

وتابع المحمود أن التوسع في الخارج ربما يتضمن استحواذات في مجال التجزئة المصرفية أو تنمية الأنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات.