مقدمة 2-بنك دبي الإسلامي يخطط لتعزيز رأسماله بعد زيادة الإقراض

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من توم أرنولد وهديل الصايغ

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي عدنان شلوان اليوم الأربعاء إن البنك سيحتاج لزيادة رأسماله في 2016 بعد فترة شهدت زيادة في عمليات الإقراض.

وقال شلوان خلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين إن زيادة رأس المال ستكون مزيجا من رأس المال من المستوى الأول والمستوى الثاني.

وزاد نمو القروض بالبنك أكبر المصارف الإسلاميية في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 25 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام.

ويتجاوز هذا النمو المعدل الذي يستهدفه البنك للسنة والذي يتراوح بين 15 و20 بالمئة كما يتجاوز المستوى الذي حققته بنوك كثيرة في وقت تراجع فيه نمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة.

وقال شلوان للمحللين إن نسبة كفاية رأس المال لبنك دبي الإسلامي - وهي مزيج من رأس المال من المستوين الأول والثاني ومؤشر مهم على متانة البنك - بلغت 16.5 بالمئة في نهاية الربع الثالث مقابل 14.9 بالمئة نهاية 2014.

وتتجاوز هذه النسبة تلك التي يطلبها مصرف الإمارات المركزي والبالغة 12 بالمئة.