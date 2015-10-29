بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي يطلق نافذة للتمويل الإسلامي في دبي

سيدني 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول ببنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي إن البنك أطلق نافذة للتمويل الإسلامي في دبي ليركز على القروض المشتركة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية علاوة على خطط لاحقة لتقديم تمويل للمشروعات.

وتبدي البنوك الآسيوية الكبيرة في الصين واليابان اهتماما متزايدا بالتمويل الإسلامي كوسيلة للاستفادة من السيولة في جنوب شرق آسيا وفي الخليج.

وقال شيشيتو توباري المدير الإقليمي لبنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي في الشرق الأوسط إن البنك تلقى في يوليو تموز موافقة من سلطة دبي للخدمات المالية لتشغيل نافذة إسلامية وإنه يخطط لاستخدامها كمركز للمنطقة ككل.

وتتيح النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية ممارسة التمويل الإسلامي بفصل الأصول عن الأموال التي تدر فائدة تقليدية وهو نهج تعممه البنوك الغربية مثل بنك اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد.

وقال توباري إن بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي سيستهدف مبدئيا القروض التجارية وخدمات التمويل التجاري المماثلة.

وتابع توباري قائلا "نعتزم توسيع التمويل على أساس حالة بحالة والمشاركة في القروض المشتركة." وأضاف أن البنك قد يقدم بين 50 مليونا و200 مليون دولار للتمويل في إطار هذه المعاملات.

وبنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي هو الذراع المصرفية لمجموعة ميتسوبيشي المالية التي تبلغ أصولها 2.4 تريليون دولار.