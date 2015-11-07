مصرف إبوظبي الإسلامي يسدد صكوكا دون إعادة تمويل

دبي 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم السبت انه سدد صكوكا خمسية بقيمة 750 مليون دولار الاسبوع الماضي من موارده الخاصة دون الحاجة لإعادة تمويلها.

وكان أكبر مصرف إسلامي في أبوظبي قد اعلن في وقت سابق انه حقق ارباحا صافية 503.2 مليون درهم (137 مليون دولار) في الربع المنتهي في 30 سبتمبر ايلول مقارنة مع 476.8 مليون درهم قبل عام.

وصرح الرئيس التنفيذي للبنك طراد المحمود لرويترز الشهر الماضي إنه لا توجد نية لدى البنك لجمع المزيد من الاموال بعد إصدار حقوق في الاونة الاخيرة مضيفا انه لن يسعى للتوسع كي يركز على الاسواق التي يعمل بها حاليا.