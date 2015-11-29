بورصات الخليج تشهد تحركات محدودة وسهم دانة غاز يقفز مع أنباء إيجابية

0702 جمت - شهدت أسواق الأسهم الخليجية تحركات محدودة في تداول ضعيف في أوائل التعاملات اليوم الأحد تحت ضغط الافتقار إلى أنباء ايجابية على صعيد الاقتصاد والشركات رغم أن سهم دانة غاز بأبوظبي سجل قفزة بعدما قالت الشركة إنها فازت بحكم قضائي لصالحها في نزاع مع حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.

وقفز سهم دانة غاز بالحد الأقصى اليومي 15 في المئة بعدما قالت الشركة إن محكمة لندن للتحكيم الدولي أمرت حكومة كردستان بدفع 1.98 مليار دولار لكونسورتيوم يضم دانة غاز خلال 28 يوما. ولم يصدر أي تعليق فوري من حكومة كردستان.

وفي أنحاء أخرى من المنطقة لم تكن هناك محفزات تذكر لشراء الأسهم. وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت مجددا دون 45 دولارا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي بينما ضعفت الأسهم العالمية.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة. وتراجع مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة حيث لا تزال أسهم شركات العقارات والإنشاءات ضعيفة نظرا لعلامات على تباطؤ اقتصادي في المنطقة. وانخفض سهم إعمار العقارية 0.7 في المئة.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة مع تراجع سهم الخليج الدولية للخدمات 1.9 في المئة. ومن المنتظر شطب الخليج الدولية للخدمات من مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في نهاية الشهر.

--------------------

0656 جمت - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في مستهل تعاملات الأحد مع نزول معظم الأسهم القيادية التي جرى تداولها وسط تعاملات هزيلة.