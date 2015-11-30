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مبيعات الأجانب تهبط ببورصة مصر

Mon Nov 30, 2015 1:27pm GMT
 
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1310 جمت - دفعت مبيعات الأجانب القوية على الأسهم القيادية بورصة مصر للهبوط وسط شح في السيولة.

وهبط المؤشر الرئيسي 1.87 بالمئة ليغلق عند 6356.65 نقطة والمؤشر الثانوي 1.47 بالمئة ليغلق عند 344.5 نقطة.

وبلغت قيم التداول 362.857 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والاجانب إلى البيع واستحوذ المصريين على 57 بالمئة من التداولات والأجانب على 36 بالمئة والأفراد على 52 بالمئة.

وخسرت أسهم التجاري الدولي 1.4 بالمئة وعامر جروب 4.55 بالمئة وطلعت مصطفى 2.8 بالمئة. كما هبطت أسهم جلوبال تليكوم 1.2 بالمئة وبورتو جروب 4.9 بالمئة.

وشارك في النزول أسهم القلعة 3.1 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.5 بالمئة وبايونيرز 4.2 بالمئة. وانخفض سهم بالم هيلز 3.3 بالمئة وسهم هيرميس 2.3 بالمئة.

وخالف سهم إعمار مصر المسار النزولي للسوق وأغلق مرتفعا 0.4 بالمئة.

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