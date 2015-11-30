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المؤشر السعودي يغلق متراجعا

Mon Nov 30, 2015 1:35pm GMT
 
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1331 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الاثنين على تراجع تحت وطأة خسائر عدد من الأسهم القيادية في غياب محفزات الصعود.

ونزل المؤشر 0.16 بالمئة إلى 7240 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.5 مليار ريال.

وقاد التراجعات سهم الراجحي ذو الثقل بخسائر 0.9 بالمئة تلاه سهما صافولا وجرير اللذان نزلا 2.2 بالمئة و2.01 بالمئة على الترتيب.

كما انخفضت أسهم ساب والمراعي والأهلي التجاري والبحري وينساب وسابك والمتقدمة بنسب تراوحت بين 0.3 و2.18 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم جبل عمر وسامبا 1.3 بالمئة ومكة للتعمير 3.7 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 6.1 بالمئة والعربي الوطني 1.2 بالمئة.

ويترقب المتعاملون ما سيسفر عنه اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع ويحجمون عن المخاطرة في الوقت الراهن لحين اتضاح رؤية الحكومة فيما يتعلق بالإنفاق بعد إعلان الموازنة المتوقع أواخر ديسمبر كانون الأول.

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  يتبع
 