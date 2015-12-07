أسهم السعودية ومصر تغلق متراجعة
1344 جمت - أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الاثنين على انخفاض في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود واستمرار هبوط النفط بعد إبقاء أوبك على سياسة الإنتاج دون تغيير.
وهبطت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين صوب أدنى مستوياتها في 2015 في أولى جلسات التداول بعد إجتماع اوبك الذي اختتم دون إشارة لسقف الإنتاج في حين ادى صعود الدولار لارتفاع تكلفة تكوين مراكز من الخام.
وانخفض المؤشر السعودي 1.3 بالمئة ليغلق عند 7166.7 نقطة.
وقاد التراجعات سهما جبل عمر وسامبا بخسائر 6.6 بالمئة و2.8 بالمئة على الترتيب.
كما نزلت اسهم صافولا والراجحي والاتصالات السعودية والسعودي الفرنسي والعربي الوطني والإنماء بنسب تراوحت بين 0.6 و2.7 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم جرير والمملكة 1.7 بالمئة ومعادن 1.4 بالمئة والمراعي 0.9 بالمئة.
وفي القاهرة أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة التعاملات منخفضا 0.8 بالمئة إلى 6777.8 نقطة لتقطع صعودا استمر أربع جلسات.
وقاد النزول سهما التجاري الدولي وطلعت مصطفى بخسائر 3.5 بالمئة و3.6 بالمئة على الترتيب.
كما نزلت اسهم بالم هيلز وجهينة وهيرميس والقلعة والنساجون والسويدي والمصرية للاتصالات وبايونيرز وحديد عز وعامر جروب وسوديك بنسب تراوحت بين 1.2 و4.4 بالمئة. يتبع