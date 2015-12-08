بورصة الكويت تغلق على انخفاض
1015 جمت - أغلقت بورصة الكويت على هبوط حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.53 بالمئة إلى 5752.75 نقطة في حين تراجع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.04 بالمئة إلى 925.22 نقطة.
وتركزت التداولات على أسهم كويت 15 حيث استحوذت على 12.9 مليون دينار من إجمال قيمة التداولات البالغة 19.9 مليون دينار.
وهبطت أسهم أجيليتي 1.9 بالمئة ومجموعة الصناعات 1.5 بالمئة وأمريكانا 1.8 بالمئة وفيفا 1.9 بالمئة وبنك الخليج 3.6 بالمئة.
وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.8 بالمئة والمباني 1.1 بالمئة وبنك برقان 1.3 بالمئة.
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0832 جمت - انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء وسط هبوط جماعي للأسهم القيادية بفعل نزول أسعار النفط وغياب المحفزات الدافعة للصعود.
وظلت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في سبع سنوات في التعاملات الآسيوية مع مواصلة منظمة أوبك ضخ الخام قرب مستويات قياسية مرتفعة للدفاع عن حصتها السوقية لتتفاقم تخمة المعروض الناتجة عن مئات الآلاف من البراميل التي تنتج كل يوم ولا تجد طلبا. يتبع