سهم فيفا يهوي في بورصة الكويت 9% عند الاغلاق

1015 جمت - هوى سهم شركة فيفا للاتصالات المتنقلة في بورصة الكويت اليوم الإثنين وفقد 9.09 في المئة ليصل إلى دينار واحد بعد عرض رسمي من اتصالات السعودية للاستحواذ على أسهم فيفا بسعر دينار للسهم.

وقالت فيفا في بيان لبورصة الكويت إن مجلس إدارتها سوف يقوم "بدراسة مستند العرض ومن بعدها يقوم مجلس الإدارة بإصدار رأيه وتوصيته مدعوما برأي مستشار استثمار مستقل لمساهمي الشركة وإخطار الجهات الرقابية وذلك خلال سبعة أيام عمل." وأثر سهم فيفا على مجمل تداولات السوق حيث أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي منخفضا 0.55 في المئة إلى 5602.38 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 بنسبة 1.48 في المئة إلى 902.7 نقطة.

وانخفضت أسهم أجيليتي اثنين في المئة وأمريكانا 4.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي 3.6 في المئة وبنك الخليج 1.8 في المئة.

بينما ارتفعت أسهم الامتياز 1.3 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.1 في المئة وأدنك 1.8 في المئة عند اغلاق سوق الكويت.

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0859 جمت - ارتفعت بورصة مصر خلال بداية معاملات اليوم الاثنين بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية ولكن وسط شح واضح في السيولة.