المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0848 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب عدد من الأسهم القيادية بعدما نزلت أسعارها خلال الجلسات الماضية وأصبحت جاذبة للشراء.

وصعد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 6741 نقطة ليبتعد قليلا عن أدنى مستوى له في ثلاث سنوات والذي سجله خلال الجلستين المنصرمتين.

وقاد الصعود سهما الراجحي وإعمار المدينة الاقتصادية بمكاسب 1.3 بالمئة و8.4 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم بنك الجزيرة وجبل عمر والسعودي الفرنسي والمراعي والأهلي التجاري والسعودية للأبحاث والتسويق بنسب تراوحت بين 0.5 وعشرة بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم سابك 0.3 بالمئة والحكير 0.4 بالمئة والعثيم 0.6 بالمئة وهرفي 1.1 بالمئة.

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0743 جمت - ساعدت الأسهم ذات الثقل في صعود بورصتي دبي وقطر للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء مع تعافيهما من أدنى مستوياتهما في عدة أعوام التي بلغتها مطلع الأسبوع في حين تخلى مؤشر بورصة أبوظبي عن مكاسبه.