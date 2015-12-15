بورصة مصر تعوض خسائرها الصباحية وتغلق مرتفعة

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 74 بالمئة من المعاملات والأفراد على 59 بالمئة.

1015 جمت - عادت بورصة الكويت اليوم الثلاثاء للارتفاع بعد الخسائر التي منيت بها أمس حيث أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.25 في المئة ليصل إلى 5616.2 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.06 في المئة إلى 903.3 نقطة. يتبع