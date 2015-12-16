مكاسب البنوك تدعم صعودا قويا للمؤشر السعودي
1252 جمت - ختم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع قوي بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة البنوك مع شراء المتعاملين لأسهمها بعد وصولها لمستويات جذابة خلال الجلسات السابقة التي هبطت فيها السوق لأدنى مستوى في ثلاث سنوات.
وصعد المؤشر 1.4 بالمئة إلى 6866.8 نقطة بتداولات قيمتها 5.9 مليار ريال.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك 3.5 بالمئة مدعوما في الأساس بمكاسب سهم الراجحي ذي الثقل الذي قفز 5.1 بالمئة.
وزادت أسهم السعودي الفرنسي 7.2 بالمئة وسامبا 4.6 بالمئة والأهلي التجاري 1.9 بالمئة وبنك الرياض 2.2 بالمئة وسب 3.1 بالمئة وجبل عمر 2.8 بالمئة ومعادن 4.4 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم المراعي وجرير وصافولا والطيار وبنك الجزيرة والمملكة وكيان بين 0.7 و3.4 بالمئة.
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1234 جمت - ارتفعت بورصة مصر اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات المصريين والعرب ووسط تحسن نسبي في السيولة. يتبع