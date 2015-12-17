بورصة الكويت تنهي الأسبوع على تراجع

1005 جمت - أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تراجع بفعل نزول عدد من الأسهم القيادية وسط تداولات هزيلة.

في المقابل لم يرتفع سوى سهم بيتك بمكاسب 1.8 بالمئة بعدما رفع المركزي الكويتي سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25 بالمئة من 2.0 بالمئة اعتبارا من اليوم الخميس في رد فعل لقرار المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50 بالمئة.