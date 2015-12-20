التجاري الدولي يصعد ببورصة مصر صباحا

0912 جمت - دفعت المشتريات على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي بورصة مصر للارتفاع صباحا ولكن وسط شح شديد في السيولة.

وكسبت أسهم أوراسكوم للاتصالات 3.4 بالمئة والتجاري الدولي 2.1 بالمئة بعد أن تقدمت شركة أوراسكوم للاتصالات بعرض رسمي الخميس الماضي لشراء سي.آي كابيتال التابعة للبنك التجاري في صفقة قد تصل قيمتها إلى مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.13 بالمئة ليصل عند 6678.4 نقطة بعد ان كان منخفضا بنحو 0.2 بالمئة في أول عشر دقائق من المعاملات. وصعد المؤشر الثانوي 0.6 بالمئة ليصل إلى 366.3 نقطة.

وبلغت قيم التداول 46.606 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 91 بالمئة من التداولات حتى الآن والأفراد على 86.5 بالمئة.

وخسرت أسهم القلعة 1.3 بالمئة وهيرميس 0.8 بالمئة وبايونيرز 0.7 بالمئة بينما استقرت أسهم عامر وبالم هيلز وجلوبال.