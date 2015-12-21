جافزا بدبي تسدد قرضا بملياري درهم قبل موعده بأكثر من 4 سنوات

دبي 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) بدبي والتي تدير أحد أكبر المناطق الحرة في الشرق الأوسط اليوم الاثنين إنها سددت قرضا إسلاميا بملياري درهم (544.6 مليون دولار) لعدد من البنوك قبل نحو أربع سنوات ونصف السنة من تاريخ استحقاقه.

وكان هذا القرض قد جاء في إطار حزمة جنبت جافزا تخلفا محتملا عن السداد في 2012. ويظهر السداد المبكر للقرض تباينا بين الكيانات شبه الحكومية في دبي منذ أسوأ أزمة ديون سيادية تشهدها الإمارة في نهاية العقد السابق وأوائل العقد الحالي.

فبينما سددت شركات مثل نخيل العقارية أموالا للبنوك قبل موعد استحقاقها قامت شركات أخرى بعمليات إعادة هيكلة لمواجهة أعبائها المالية.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة المناطق الاقتصادية العالمية الشركة الأم لجافزا "إن سداد المنطقة الحرة لجبل علي قرضا قبل الموعد المحدد يعد إنجازا بالغ الأهمية في تاريخ المنطقة الحرة ويعزز التزامنا الحقيقي تجاه المساهمين وحكومة دبي لتخفيض ديون مجموعة دبي العالمية."

واستحوذت موانئ دبي العالمية العام الماضي على جافزا من الشركة الأم للشركتين مجموعة دبي العالمية في صفقة خففت العبء عن كاهل المجموعة الحكومية قبيل موعد استحقاق دينها في مايو أيار 2015.

وقامت مجموعة دبي العالمية بسداد هذا الدين في إطار إعادة هيكلة تشمل شروط قرض بقيمة 14.6 مليار دولار. وتسعى شركات أخرى شبه حكومية من بينها الأحواض الجافة العالمية وليمتليس أيضا لإعادة هيكلة ديونها.

وتم ترتيب صفقة القرض الإسلامي لجافزا الذي تبلغ قيمته ملياري درهم في يونيو حزيران 2012 لإعادة تمويل جزء من صكوك بقيمة ملياري دولار أصدرتها الشركة في 2007.

وقال بيان جافزا "بعد سداد هذا القرض يتبقى تمويل واحد فقط للصكوك يستحق دفعه في يونيو 2019 بقيمة 650 مليون دولار."

ونقل البيان عن بن سليم قوله "ستواصل المنطقة الحرة لجبل علي الاستثمار في مرافق إضافية جديدة بناء على طلب السوق والعملاءوتتوقع تمويل الإنشاءات والخطط الجديدة من خلال أرباحها المتراكمة كنتيجة طبيعية لكفاءة عملياتها."