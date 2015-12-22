المؤشر السعودي يرتفع صباحا بدعم من مكاسب البنوك

0835 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الثلاثاء بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة البنوك.

وصعد المؤشر 1.10 بالمئة إلى 7003.2 نقطة.

ومن بين 164 سهما جرى التداول عليها صباحا ارتفع 151 سهما وانخفضت سبعة أسهم أخرى فيما استقرت ستة أسهم دون تغيير.

وقاد الارتفاعات سهما الراجحي والأهلي التجاري بمكاسب 1.5 بالمئة لكل منهما

كما زادت أسهم صافولا ومعادن وسامبا وسابك والإنماء ومكة للتعمير بنسب بين 0.6 و3.6 بالمئة.

وارتفع سهم الاتصالات السعودية 0.4 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها ستمضي قدما في العرض المقدم للاستحواذ على كامل أسهم فيفا الكويتية بسعر دينار للسهم وإن توصية مجلس إدارة الأخيرة بأن السعر المقدم غير عادل هي توصية استشارية غير ملزمة ولن تؤثر على العرض.

في المقابل انخفضت أسهم الاسمنت العربية 0.9 بالمئة والاسمنت السعودية 0.4 بالمئة والمملكة 0.9 بالمئة وهرفي 1.01 بالمئة وحلواني 1.3 بالمئة.