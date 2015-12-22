المؤشر الأردني ينخفض للجلسة الثانية

1325 جمت - انخفضت البورصة الأردنية للجلسة الثانية على التوالي بفعل بيع لجني الأرباح في الأسهم القيادية وأسهم المضاربة ووسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.14 بالمئة إلى 2082.84 نقطة وانخفضت قيمة التداول إلى 7.1 مليون دينار مقارنة مع عشرة ملايين دينار في الجلسة السابقة.