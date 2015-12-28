مؤشرات البورصة السعودية تغلق على ارتفاع بعد الكشف عن الميزانية الجديدة

1240 جمت - اغلقت البورصة السعودية اليوم الإثنين على ارتفاع بعد الاعلان عن الميزانية الجديدة للمملكة متضمنة عجزا متوقعا قدره 326 مليار ريال في 2016.

وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.66 في المئة ليصل إلى مستوى 6992.2 نقطة.

وتضمنت الأرقام التي أعلن عنها اليوم في اجتماع حكومي رأسه العاهل السعودي إيرادات متوقعة قدرها 513.8 مليار ريال في موازنة 2016 ومصروفات قدرها 840 مليار ريال للسنة ذاتها.

وقاد قطاع البنوك التداولات حيث صعد مؤشره 1.08 في المئة في حين بلغ ارتفاع مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.19 في المئة.

وارتفعت أسهم بنك الرياض 1.66 في المئة ومصرف الراجحي 1.9 في المئة والبنك الأهلي 0.5 في المئة وسابك 0.3 في المئة واتصالات 0.75 في المئة.

وهبطت أسهم ساب 1.3 في المئة وكيمانول 0.7 في المئة وبتروكيم 0.8 في المئة وسبكيم 1.6 في المئة والمملكة 2.1 في المئة.