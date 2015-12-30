تباين أداء بورصات الخليج في تعاملات صباحية هادئة

وقالت المجموعة اليوم الأربعاء إنها قررت العدول عن قرارها السابق بالانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية بعد التعديلات التي جرت في الآونة الأخيرة على اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال. وصعدت أسهم المجموعة المدرجة في الكويت 2.5 بالمئة الأمر الذي ساعد المؤشر الرئيسي في بورصة الكويت على الصعود 0.3 بالمئة.