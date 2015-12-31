أسهم السعودية ومصر تنهي تعاملات 2015 على ارتفاع

1305 جمت - أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الجلسة الأخيرة من 2015 على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في السوقين.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة ليغلق عند 6911.8 نقطة. وبذلك يكون المؤشر السعودي خسر نحو 17 بالمئة خلال 2015.

وقاد ارتفاعات السوق بنهاية اليوم سهما سافكو والراجحي بمكاسب 3.4 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم العربي الوطني والأهلي التجاري وسابك وطيبة القابضة وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 0.3 و2.4 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم موبايلي 1.4 بالمئة والاتصالات السعودية 0.7 بالمئة والحكير 2.1 بالمئة ومعادن 1.2 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة.

وفي القاهرة أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة تعاملات الأسبوع مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 7006 نقاط ليخترق مستوى المقاومة الواقع عند 7000 نقطة.

وكان محللون تحدثت معهم رويترز قالوا إن نجاح المؤشر في الثبات فوق مستوى 7000 نقطة سيهيء السوق لمزيد من الصعود في الجلسات المقبلة.

وسجل سهم التجاري الدولي القيادي أكبر المكاسب على المؤشر وارتفع 0.8 بالمئة.