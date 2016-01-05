أسواق الأسهم الخليجية تهبط وسط عمليات بيع من مستثمرين أفراد

0704 جمت - هبطت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء حيث ظلت البورصات العالمية منخفضة وواصل مستثمرون محليون أفراد عمليات بيع الأسهم.

وتراجع مؤشر بورصة دبي 0.2 في المئة بعد مرور ساعة واحدة على بداية التداول بعد أن هبط 1.6 في المئة أمس الاثنين. وهبط سهم العربية للطيران 2.2 في المئة بفعل مخاوف من احتمال تضرر أنشطة الشركة في الوقت الذي قطعت فيه المملكة العربية السعودية علاقاتها التجارية مع إيران وأوقفت حركة الطيران من وإلى الجمهورية الإسلامية.

والمخاوف بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي عنصر أكثر أهمية في الأسواق من التوترات الجيوسياسية. ونزل سهم شركة إعمار العقارية القيادي في دبي 0.7 في المئة متجها نحو تسجيل رابع جلسة هبوط على التوالي.

وقال محمد شبير رئيس صناديق الأسهم لدى بنك الاستثمار رسملة في دبي "السيولة ملك في وقت الضبابية ومن ثم فإن من المحتمل أن يكون مديري الصناديق محتفظين بسيولة كبيرة حتى تستقر الأسواق."

ولم يسجل مؤشر أبوظبي تغيرا يذكر على الرغم من أن بعض الأسهم التي يقل التداول عليها هوت بشدة في حين هبط سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل المتخصصة في التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية 9.9 في المئة.

وفي قطر هبط مؤشر الدوحة الرئيسي 0.6 في المئة. وقال أحد المتداولين في الدوحة "أسهم قطر انتعشت في منتصف ديسمبر وإذا استمر ضعف الأسواق العالمية في التأثير سلبا على معنويات المستثمرين فقد نصل إلى المستويات المتدنية التي جرى تسجيلها في ديسمبر من جديد." وهبط سهم فودافون قطر الأكثر تداولا 0.8 في المئة.