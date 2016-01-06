مرتبون:الشارقة تجتمع مع مستثمرين قبل إصدار محتمل لصكوك دولارية

دبي 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من مديري إصدار اليوم الأربعاء أن إمارة الشارقة عينت ستة بنوك لترتيب لقاءات مع المستثمرين إعتبارا من الأسبوع القادم قبيل إصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار.

وقالت الوثيقة إن الاجتماعات مع المستثمرين ستعقد اعتبارا من الأحد المقبل في الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وسيعقبها إصدار الصكوك بناء على الأوضاع في السوق. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)