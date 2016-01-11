مبيعات الأجانب تهبط ببورصة مصر

1235 جمت - ‬‬دفعت مبيعات الأجانب على الأسهم القيادية وخاصة سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي لهبوط السوق بقوة خلال معاملات اليوم الاثنين وسط سيولة متوسطة.

وجاء التراجع اليوم وسط انخفاضات قوية للأسهم العالمية والخليجية الاسبوع الماضي مع تنامي التوترات الإقليمية وبيانات عالمية مخيبة للآمال.

وهبط المؤشر الرئيسي 2.17 بالمئة ليغلق عند 6634.98 نقطة والمؤشر الثانوي 1.73 بالمئة إلى 374.45 نقطة.

وبلغت قيم التداول 540.822 مليون جنيه.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي 3.9 بالمئة ليغلق عند 35.72 جنيه وصاحب تراجع السهم سرعة في مبيعات الأجانب عليه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما مالت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 78 بالمئة من التداولات والأجانب على 12.4 بالمئة والأفراد على 69 بالمئة.

وخسرت أسهم هيرميس 4.03 بالمئة وبالم هيلز 3.5 بالمئة وطلعت مصطفى ستة بالمئة وأوراسكوم للاتصالات ثلاثة بالمئة وبورتو 2.6 بالمئة.

ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين بتخفيف المراكز وقالت إن حد إيقاف الخسائر 6690 نقطة.