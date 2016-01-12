هبوط بورصات الخليج مع اقتراب النفط من 30 دولارا وتراجع بنوك أبوظبي

0656 جمت - تراجعت بورصات الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مع هبوط أسعار مزيج برنت الخام قرب 30 دولارا إذ قادت خسائر الاسهم الاسيوية لعزوف المستثمرين عن المخاطرة.

ونزل مزيج برنت الخام 3.2 في المئة إلي 30.53 دولار للبرميل مع مسارعة المحللين إلى خفض توقعاتهم لأسعار النفط في العام الجاري في حين يراهن متعاملون على هبوط أكبر للأسعار.

ونزلت بورصة دبي 1.7 في المئة لتصل خسائرها في العام الحالي إلي 8.2 في المئة وباع مستثمرون الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري في التعاملات المبكرة.

ونزل سهم أرابتك 2.4 في المئة متخليا عن جزء من مكاسبه أمس البالغة 3.5 في المئة.

كما تراجع سهم إعمار العقارية 3.6 في المئة وديار 1.2 في المئة.

ودفعت أسهم البنوك بورصة أبوظبي للهبوط وخسرت 0.6 في المئة جراء قلق المستثمرين ازاء أرباح البنوك قبل موسم اعلان نتائح الربع الأخير.

ونزل مصرف أبوظبي الإسلامي اربعة في المئة وبنك الخليج الأول 0.9 في المئة.

وقال بنك ستاندرد اند تشارترد إنه يتوقع أن تسجل البنوك الإماراتية أرباحا أقل في العام الجاري وأداء ضعيفا في 2017.