مصادر: مصرف الهلال يتم قرضا إسلاميا قيمته 175 مليون دولار
دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الخميس إن مصرف الهلال المملوك لحكومة أبوظبي أتم الاتفاق على قرض إسلامي قيمته 175 مليون دولار مع ثلاثة بنوك.
وأوضحت ثلاثة مصادر مشترطة عدم كشف هويتها لأن المعلومات غير علنية أن أجل القرض عامان.
وتولى ترتيب العملية كومرتس بنك وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني.
وأحجم متحدث باسم الهلال عن التعقيب.
والبنك الإسلامي أحد البنوك الخليجية الساعية لتدبير التمويل لتخفيف الضغوط على السيولة من جراء تراجع أسعار النفط.
ولم تذكر المصادر سعر القرض لكن مصرفيين كانوا أبلغوا رويترز في نوفمبر تشرين الثاني أن مصرف الهلال يعمل على تسويق قرض بسعر 150 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور). (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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