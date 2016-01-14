هبوط حاد لأسهم السعودية ومصر في نهاية الأسبوع

1437 جمت - هوت الأسهم في بورصتي السعودية ومصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس وسط عمليات بيع كثيفة مع إقبال المستثمرين الأجانب على البيع في مصر وتأثر المتعاملين في المملكة بتراجع خام برنت لأدنى مستوى له في 12 عاما.

ونزل المؤشر السعودي 3.3 بالمئة إلى 5838.13 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس آذار 2011.

ومن بين 167 سهما جرى التداول عليها انخفض 160 سهما وارتفعت أربعة أسهم فقط فيما استقرت ثلاثة أسهم دون تغيير.

وقاد النزول سهما الراجحي وجبل عمر بخسائر 1.8 بالمئة و3.8 بالمئة على الترتيب.

كما انخفضت أسهم سابك وموبايلي والكهرباء والبحري والأسمنت السعودية والإنماء بنسب تراوحت بين 2.2 بالمئة و9.2 بالمئة على الترتيب.

وارتفعت أسهم ساب 3.3 بالمئة والمراعي 0.4 بالمئة وحلواني 2.5 بالمئة والتأمين العربية 0.9 بالمئة.

وفي القاهرة هوى المؤشر الرئيسي للبورصة 5.6 بالمئة إلى 5857.7 نقطة وسط نزول جماعي للأسهم الثلاثين المدرجة عليه.

وسجل سهم التجاري الدولي أكبر الخسائر على المؤشر منخفضا 5.61 بالمئة تلاه سهم طلعت مصطفى الذي نزل 3.1 بالمئة.