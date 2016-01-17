المؤشر الكويتي يهوي 3.2% متأثرا بهبوط أسعار النفط ورفع العقوبات عن إيران

0950 جمت - هوى المؤشر الكويتي الرئيسي 3.18 في المئة ليغلق عند 5098.4 نقطة متأثرا بهبوط أسعار النفط ورفع العقوبات عن إيران.

كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 4.87 في المئة ليغلق عند 788 نقطة.

وقال نايف العنزي المحلل المالي لرويترز إن السبب الرئيسي لهبوط السوق الكويتي اليوم ومعه باقي الأسهم الخليجية هو تأزم الوضع السياسي والقلق مما وصفه "بالتهديد الإيراني."

وأضاف أن هبوط أسعار النفط يأتي في مرتبة تالية لموضوع إيران معتبرا أن المنطقة الآن أصبحت "على صفيح ساخن."

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 6.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي 5.3 في المئة وبنك بوبيان 5.9 في المئة وبنك الخليج 4.3 في المئة وبنك برقان 6.1 في المئة.

كما هبطت أسهم زين 4.5 في المئة ومباني 4.65 في المئة وكيبكو 3.7 في المئة وأجيليتي 6.25 في المئة.