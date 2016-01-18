سهم سابك يقود تراجع البورصة السعودية بعد نتائج أقل من التوقعات

1053 جمت - قاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تراجعات البورصة السعودية خلال تعاملات اليوم الاثنين بعدما سجلت الشركة نتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وهبط سهم الشركة 5.4 بالمئة مسجلا أكبر الخسائر على المؤشر الذي تراجع بدوره 0.7 بالمئة إلى 5483.4 نقطة‭‭ ‬‬مواصلا النزول تحت أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات الذي سجله أمس.

وأعلنت سابك وهي واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم انخفاضا نسبته 29.4 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2015 مسجلة سادس تراجع في الأرباح الفصلية على التوالي حيث واصل تدني أسعار النفط الضغط على الأرباح.

وتسود بين المتعاملين في السوق السعودي مخاوف من استمرار هبوط أسعار النفط بسبب تخمة المعروض والتي قد تتفاقم مع عودة الإنتاج الإيراني للسوق بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ونزلت أسهم الراجحي والبحري وصافولا وكيان والمراعي وسافكو ومكة للتعمير بنسب تراوحت بين 2.3 و9.6 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم جبل عمر 3.1 بالمئة والاتصالات السعودية 3.4 بالمئة والسعودية للكهرباء 5.8 بالمئة والإنماء 2.5 بالمئة والأهلي التجاري 1.01 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.8 بالمئة وبنك الرياض 1.4 بالمئة.