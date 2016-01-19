مرتبون: حكومة الشارقة تحدد السعر المبدئي لصكوك بالحجم القياسي

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبين أن إمارة الشارقة حددت اليوم الثلاثاء السعر المبدئي لإصدار صكوك دولارية بالحجم القياسي.

وحددت حكومة الإمارة السعر المبدئي في حدود 250 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة للسندات الإسلامية التي يبلغ أجلها خمس سنوات. وعادة ما لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

واختتمت الشارقة جولة ترويجية للصكوك أمس الاثنين في لندن عقب اجتماعات مع المستثمرين في الشرق الأوسط وآسيا الأسبوع الماضي. وحصلت الإمارة على تصنيف A3 من موديز وA من ستاندرد آند بورز.

وفوضت الإمارة بنوك الشارقة وباركليز وكومرتس بنك ودبي الإسلامي واتش.اس.بي.سي ومصرف الشارقة الإسلامي لترتيب لقاءات المستثمرين والصفقة.